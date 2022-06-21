У воєнний період податкова перевірила 309 АЗС і виписала штрафів на 50 млн грн.

У січні-травні 2022 року Державна податкова служба (ДПС) провела 309 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним. Про це повідомляє прес-служба ДПС.

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"Державна податкова служба з метою припинення незаконної діяльності у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами і забезпечення прозорості ведення господарської діяльності на ринку пального й упередження ухилень від оподаткування, на постійній основі, зокрема під час дії воєнного стану в країні, здійснює контроль суб’єктів господарювання, які провадять роздрібну торгівлю пальним", — йдеться у повідомлені.

За результатами розгляду матеріалів фактичних перевірок до суб’єктів господарювання застосовано й очікуються штрафні (фінансові) санкції на загальну суму понад 50 млн гривень.

"Крім того, за результатами перевірок вилучено із незаконного обігу 6,4 тис. літрів пального на загальну суму 115,3 тис. гривень", — повідомляють у ДПС.

Наприклад, як зазначили у податковій службі, у травні 2022 року під час проведення фактичної перевірки АЗС одного з суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі пальним встановлено реалізацію 282,5 тис. літрів пального, не облікованого у встановленому порядку за місцем реалізації і зберігання. Такими діями порушено п.12 ст.3 закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Загальна сума штрафних (фінансових) санкцій, за матеріалами фактичної перевірки зазначеної АЗС, становить понад 11 млн гривень.