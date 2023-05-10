Увагу податківців привернуть також міні-НПЗ і покупців розчинників.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Державній податковій службі провести перевірки всіх об’єктів роздрібної торгівлі пальним, міні-НПЗ і компаній-покупців газоконденсату й розчинників. Таке рішення комітет прийняв на засіданні 8 травня.

Читайте також: "Укрнафта" збільшить мережу АЗС до 1 200 станцій

«Провести перевірки АЗС та інших об’єктів роздрібної торгівлі пальним, у тому числі АЗС блочного, контейнерного та модульного типів щодо наявності ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстрації РРО, акцизного складу, наявності зареєстрованих рівнемірів та витратомірів – лічильників, дотримання касової дисципліни, оформлення найманих працівників», — йдеться у рішенні.

Також податківці повинні провести контрольні закупки пального та за їх результатами передати інформацію до Держпраці, ДАБІ та Офісу Генерального прокурора України. Окрім цього, ДПС рекомендовано перевірити компанії, які імпортували і купували газовий конденсат й розчинники на предмет їх цільового використання.

Під перевірку податкової також підпадають об’єкти незаконного виробництва пального чи його змішування (міні-НПЗ). Їх список поки що не опублікований. Термін виконання перевірок — до 19 липня 2023 року.

Як зазначили у Комітеті, попри зусилля з 2019 року по боротьбі з нелегальним виробництвом та обігом пального, тіньовий сегмент на ринку пального зріс. Це свідчить про недостатність проведених заходів з припинення практик з тіньового виробництва пального та торгівлі пальним, зокрема через міні-НПЗ.

«Навіть легальні мережі торгівлі паливом при середній податковій ефективності (відношення сплачених податків до обсягів постачання) галузі в 0,5% декларують низьку податкову ефективність від 0,18% до 0,42%», — йдеться у рішенні податкового комітету.

За підрахунками видання enkorr, наразі в Україні працює біля десятка міні-НПЗ із сумарним обсягом переробки 50 тис. т газоконденсату й нафти, виробництво бензину – до 45 тис. т на місяць.