Под "прицел" налоговиков подпадут также мини-НПЗ и покупатели растворителей.

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Государственной налоговой службе провести проверки всех объектов розничной торговли горючим, мини-НПЗ и компаний-покупателей газоконденсата и растворителей. Такое решение комитет принял на заседании 8 мая.

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«Провести проверки АЗС и других объектов розничной торговли горючим, в том числе АЗС блочного, контейнерного и модульного типов относительно наличия лицензии на розничную торговлю горючим, регистрации РРО, акцизного состава, наличия зарегистрированных уровнемеров и расходомеров – счетчиков, соблюдения кассовой дисциплины, оформление наемных работников», — говорится в решении.

Также налоговики должны провести контрольные закупки горючего и по их результатам передать информацию в Гоструд, ГАСИ и Офис Генерального прокурора Украины. Кроме этого, ДПС рекомендовано проверить компании, которые импортировали и покупали газовый конденсат и растворители на предмет их целевого использования.

Под проверку налоговой также подпадают объекты незаконного производства горючего или их смешивания (мини-НПЗ). Их список пока не опубликован. Срок выполнения проверок – до 19 июля 2023 года.

Как отметили в Комитете, что, несмотря на усилия с 2019 года по борьбе с нелегальным производством и оборотом горючего, теневой сегмент на рынке горючего вырос. Что свидетельствует о недостаточности проведенных мер по прекращению практик по теневому производству горючего и торговли горючим, в частности через мини-НПЗ.

"Даже легальные сети торговли топливом при средней налоговой эффективности (отношение уплаченных налогов к объемам поставок) отрасли в 0,5% декларируют низкую налоговую эффективность от 0,18% до 0,42%", - говорится в решении налогового комитета.

По подсчетам издания enkorr, в настоящее время в Украине работает около десятка мини-НПЗ с суммарным объемом переработки 50 тыс. т газоконденсата и нефти, производство бензина – до 45 тыс. т в месяц.