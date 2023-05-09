План развития компании подразумевает увеличение добычи нефти и газа, а также расширение сети заправочных станций.

ПАО "Укрнафта" планирует увеличить добычу нефти вдвое и создать сеть из 1200 автозаправочных станций. Об этом говорится в заключении Министерства финансов к проекту финансового плана компании на 2023 год, сообщает LIGA.net.

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«Предоставленный стратегический план предусматривает значительные показатели роста: увеличение добычи нефти в два раза, с 1,5 млн тонн в год до 3,0 млн тонн в год, бурение 40 новых скважин, увеличение АЗС с 450 2023 года до 694-х 2024 года и 1200 2027 года», – сообщается в документе.

С этой целью уже в 2023 году компания, согласно финансовому плану, собирается увеличить капитальные инвестиции с 9,2 млрд грн 2023 до 18,6 млрд грн 2024-го и 35,0 млрд грн 2025-го.

Согласно документу, почти 3 млрд грн "Укрнафта" в этом году намерена направить на реконструкцию и модернизацию сети АЗС. Также предусмотрено потратить 3,2 млрд. грн. на покупку товаров и нефтепродуктов, а также логистические расходы на сеть АЗС.

Ожидается, что в 2023 году компания увеличит чистый доход на 81% - с 40,87 млрд. грн. до 74,05 млрд. грн., а ее чистая прибыль достигнет 12 млрд. грн. Выплаты в пользу государства составят 6,9 млрд грн, в том числе в виде дивидендов – 344 млн грн.

Финансовый план формировался из предположения, что 50% газа текущей добычи или 278 млн куб. м нужно будет отдать НАК «Нафтогаз Украины» в счет полученной ранее предоплаты по договору 2020 года. В таком случае это соглашение будет полностью завершено до конца ноября.

Из общего объема добычи 1 млрд. куб. м предусмотрено 18% направить на совместную деятельность.

При этом Министерство финансов в заключении к проекту финансового плана указывает на ряд нарушений (в частности, запрещается давальческая переработка сырья собственного производства) и отсутствие некоторых необходимых показателей.

В одном из комментариев министерство рекомендует доработать проект финплана в части обоснованности плановых объемов налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный бюджет.

Кроме того, Минфин считает необходимым обстоятельный аудит "Укрнафты", который позволит проанализировать фактическое положение дел компании.

Напомним, в начале ноября 2022 года государство взяло "Укрнафту" под свой контроль. Ее возглавил Сергей Корецкий, ранее занимавший должность генерального директора сети заправок WOG.

В феврале Корецкий заявил, что у компании выявили физическую нехватку сотен тысяч тонн нефти на миллиарды гривен, которая до сих пор прописана на балансе «Укрнафты».