Масштабную сеть сбыта подозрительного горючего разоблачили полицейские в Киевской области.

Правоохранители провели 11 обысков на территории Киева и Киевской области, прекратили деятельность нефтебазы и ряда минизаправочных станций. Об этом сообщили в Национальной полиции.

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"Полицейские изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Общая сумма изъятого вместе с резервуарами, баками, цистернами и другим оборудованием составляет около 11 млн. гривен.

Схему организовали два 41-летних жителя столицы. Мужчины изготовляли, транспортировали, организовывали хранение и реализацию горюче-смазочных материалов.

«Делочки работали без соответствующих документов и лицензий, сомнительное топливо не соответствовало государственным стандартам Украины. Прибывающий на подпольные базы бензин и дизель злоумышленники разводили химическими жидкостями, увеличивая количество товара, дальше сбывали клиентам, которые не подозревали о подделке» — считает глава Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.

За незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров (ч.3 ст.204 УК) фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.