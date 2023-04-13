Правоохранители изъяли не только горючее, но и оборудование, которое использовалось для изготовления и хранения горючего. Вопрос о наложении ареста еще решается.

В Киевской области у производителей горючего полиция изъяла нефтепродуктов на 360 млн грн. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Читайте также: Эксперт назвал причину удешевления горючего на украинских АЗС

По данным полицейских, местный житель занимался хозяйственной деятельностью в сфере хранения нефтепродуктов. С этой целью он арендовал территорию нефтеперерабатывающего завода на территории Киевской области.

Отмечается, что для получения доходов фигуранты добавляли всевозможные присадки. Чтобы скрыть свою деятельность, горючее реализовывали субъектам хозяйствования за наличные деньги для дальнейшей реализации на рынке. Кроме того, продавали горючее через подконтрольную АЗС.

«Мероприятия проводили сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями. По месту хранения и продажи нефтепродуктов изъяли более 6 тыс. тонн горючего. Разрешается вопрос о наложении ареста», — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия полицейские изъяли документацию, черновые записи, оборудование, которое использовалось для изготовления и хранения горючего, а также более шести тысяч тонн горючего. Стоимость изъятого имущества составляет 360 млн грн.

После проведения ряда экспертиз и процессуальных мероприятий будет приниматься решение об уведомлении о подозрениях причастным к «схеме» лицам. Следствие продолжается в уголовном производстве, которое расследуется по ст. 190 (мошенничество) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.