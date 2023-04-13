Правоохоронці вилучили не тільки пальне, але й обладнання яке використовувалось для виготовлення й зберігання пального. Питання про накладення арешту ще вирішується.

На Київщині у виробників пального поліція вилучила нафтопродуктів на 360 млн грн. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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За даними поліцейських, місцевий мешканець займався господарською діяльністю у сфері зберігання нафтопродуктів. Для цього він орендував територію нафтопереробного заводу на території Київської області.

Зазначається, що для отримання прибутків фігуранти додавали різноманітні присадки. Аби приховати свою діяльність, пальне реалізовували суб’єктам господарювання за готівку для подальшої реалізації на ринку. Окрім того, продавали пальне через підконтрольну АЗС.

«Заходи проводили співробітники управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. За місцем зберігання й продажу нафтопродуктів вилучили понад 6 тис. тонн пального. Вирішується питання про накладення арешту», — йдеться у повідомлені.

Під час заходів поліцейські вилучили документацію, чорнові записи, обладнання, яке використовувалося для виготовлення й зберігання пального, а також понад шість тисяч тонн пального. Вартість вилученого майна сягає 360 млн грн.

Після проведення низки експертиз і процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозр причетним до «схеми» особам. Слідство триває у кримінальному провадженні, що розслідується за ст. 190 (шахрайство) і ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.