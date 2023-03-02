Один з експертів паливного ринку вважає, що в Україну може потрапляти російське пальне. В результаті ціни ресурсу зменшується, адже конкурувати з такими постачальниками не просто.

У лютому 2023 року понад 100 тис. т імпортованого в Україну дизельного палива може мати російське походження. Таку думку на своїй сторінці у соцмережі висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

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Він зазначає, що з початку року бензин і дизпальне на українських АЗС втратили 4-5 грн на літрі, або 8-10%. Але чемпіоном є скраплений газ, який здешевшав теж на 5 грн, але це становить 20%.

«Це здешевшання автогазу відбувається переважно завдяки збільшенню частки… російського ресурсу. Він іде не напряму, на ньому не написано, що це він, але це так. Імпортується під виглядом «польських», «литовських» і «латвійських» міксів, іноді навіть з благородними євросертифікатами», — вирішив експерт.

При цьому він вважає, що якщо автогаз почав постачатися за такою схемою з осені минулого року, то наразі дочекалися й дизелю. Так, минулого тижня для оформлення надійшов чи то албанський, чи то єгипетський вантаж.

«Гадаю, скоро надійде мароканський, алжирський або туніський… Ці країни – нові несподівані експортери дизпального, які здебільшого не мають своєї нафтопереробки. А звідки тоді продукт? З Росії. Саме ці країни почали приймати це пальне після європейського ембарго на російські нафтопродукти, яке набуло чинності 5 лютого», — розмірковує спеціаліст.

Окрема тема, зі слів Куюна, – Туреччина, яка імпортує й російську нафту, і російські нафтопродукти.

«Трейдери кажуть, що сильно там не заморочуються – на морських терміналах «перебивають» паспорти, й це пальне перетворюється на турецьке, тобто непідсанкційне… У лютому «турецького» пального було 50 тис. т, або 10% від загального імпорту», — зазначає Куюн.

Окрім цього, ще було імпортовано 50 тис. т індійського дизпального. Воно теж іде з турецьких портів.

«Але якщо в ті порти постачається також сотні тисяч тонн російського ресурсу, як з'ясувати, що приїхало зрештою до нас? Як відслідкувати, скільки того індійського палива прийшло і вийшло з Туреччини? Є думка, що з індійськими сертифікатами звідти виходить у декілька разів більше, ніж заходить. Тобто походження 20% нашого лютневого імпорту з турецьких берегів є під великою підозрою», — припускає експерт.

Такі постачання, на думку експерта, можуть стати проблемою, оскільки створюють нездорову конкуренцію для інших постачальників і впливають на економіку в цілому. Тому державні структури мають запровадити нові механізми контролю за імпортом і продажем нафтопродуктів.

«Зведення бар’єрів проти російського пального на нашому кордоні – новий виклик «паливному» фронту й державі загалом. Наразі багато трейдерів намагаються утримуватись від підозрілих партій і сподіваються на адекватні дії держави. Та якщо їх не буде, причому найближчим часом, «криваве» пальне швидко затопить країну. Не тому, що хтось хоче заробити. Просто з ним неможливо конкурувати», — резюмував Сергій Куюн.