За минулий тиждень гуртові ціни на дизельне пальне просіли ще на 1,75 грн/л, а вартість бензину А-95 зменшилась на 1 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Вартість дизпального в кінці тижня у середньому була на позначці 39,25 грн/л, а торгівля велась у межах діапазону 35-43 грн/л, що на 1-1,5 грн/л нижче від цін минулої п’ятниці.

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У південному регіоні вартість дизпального була найнижчою, в середньому 37,25 грн/л (-1,25 грн/л до 17 лютого), а торгівлю вели в діапазоні 35-38 грн/л. У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 36,5-40 грн/л, при цьому середня ціна спустилась на 1,75 грн/л, до 38,5 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули по 2,0 грн/л (37-43 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 39,5 і 40 грн/л відповідно. У східному регіоні за тиждень вартість дизпального просіла на 2,25 грн/л, до 40,75 грн/л.

Гуртові партії бензинів 24 лютого в середньому по країні пропонувалися за 37,75 грн/л, а торговельний коридор був у межах 34-41 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,5-1,5 грн/л.

Найнижчі ціни на «п’ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни — 34-39 грн/л, дорожче А-95 продавали у північному й центральному регіонах — за 35-41 грн/л. Вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 0,75 грн/л, до 39,0 грн/л, проте кількість пропозицій цього ресурсу залишається незначною. Вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 3,75 грн/л, до 35 грн/л. Таке суттєве зниження вартості «двійки» викликано появою досить дешевих пропозицій в центральному регіоні країни, проте кількість трейдерів, що торгують цим ресурсом, однак можна перелічити на пальцях однієї руки.

«Погоду на ринку нафтопродуктів продовжують формувати низький попит і значний профіцит ресурсу. Південь заливає дешевим ресурсом, там цінники вже 35, можливо, наступного тижня буде й дешевше, адже на трейдерів тисне високий демередж», — коментує ситуацію гуртовий трейдер.

Він також зазначив, що на ринку з’явився ще один оператор, який пропонує одні з найнижчих ціну центральних і східних регіонах країни. Це стало додатковим подразнювачем, який впливає на атмосферу гуртового ринку України.