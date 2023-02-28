За прошедшую неделю оптовые цены на дизельное горючее просели еще на 1,75 грн/л, а стоимость бензина А-95 уменьшилась на 1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Стоимость дизтоплива в конце недели в среднем была на отметке 39,25 грн/л, а торговля велась в пределах диапазона 35-43 грн/л, что на 1-1,5 грн/л ниже цен в прошлую пятницу.

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В южном регионе стоимость дизтоплива была самой низкой в среднем 37,25 грн/л (-1,25 грн/л до 17 февраля), а торговлю вели в диапазоне 35-38 грн/л. В западном регионе дизтопливо можно приобрести за 36,5-40 грн/л, при этом средняя цена спустилась на 1,75 грн/л, до 38,5 грн/л. В северных и центральных регионах ценники на ГП за неделю сбросили по 2,0 грн/л (37-43 грн/л), и в среднем дизтопливо в этих областях стоило 39,5 и 40 грн/л соответственно. В восточном регионе за неделю стоимость дизтоплива просела на 2,25 грн/л до 40,75 грн/л.

Оптовые партии бензинов 24 февраля в среднем по стране предлагались за 37,75 грн/л, а торговый коридор был в пределах 34-41 грн/л, за неделю этот диапазон просел на 0,5-1,5 грн/л.

Самые низкие цены на пятерку озвучивали в южном и западном регионах страны — 34-39 грн/л, дороже А-95 продавали в северном и центральном регионах — за 35-41 грн/л. Стоимость бензина А-92 за неделю снизилась на 0,75 грн/л до 39,0 грн/л, однако количество предложений этого ресурса остается незначительным. Стоимость бензина А-92 за неделю снизилась на 3,75 грн/л до 35 грн/л. Такое существенное снижение стоимости «двойки» вызвано появлением достаточно дешевых предложений в центральном регионе страны, однако количество трейдеров, торгующих этим ресурсом, можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Погоду на рынке нефтепродуктов продолжают формировать низкий спрос и значительный профицит ресурса. Юг заливает дешевым ресурсом, там ценники уже 35, возможно, на следующей неделе будет дешевле, ведь на трейдеров давит высокий демередж», — комментирует ситуацию оптовый трейдер.

Он также отметил, что на рынке появился еще один оператор, предлагающий одни из самых низких цен в центральных и восточных регионах страны. Это стало дополнительным раздражителем, влияющим на атмосферу оптового рынка Украины.