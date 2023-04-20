Масштабну мережу збуту підозрілого пального викрили поліцейські на Київщині.

Правоохоронці провели 11 обшуків на території Києва і Київської області, припинили діяльність нафтобази і низки мінізаправних станцій. Про це повідомили в Національній поліції.

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«Поліцейські вилучили понад 130 тонн контрафактного бензину, дизелю й газу, чорнову бухгалтерію та близько 800 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Загальна сума вилученого разом з резервуарами, баками, цистернами та іншим обладнанням становить близько 11 млн гривень.

Схему організували двоє 41-річних мешканців столиці. Чоловіки виготовляли, транспортували, організовували зберігання і реалізацію паливно-мастильних матеріалів.

«Ділки працювали без відповідних документів і ліцензій, сумнівне пальне не відповідало державним стандартам України. Бензин і дизель, що прибував на підпільні бази, зловмисники розводили хімічними рідинами, збільшуючи кількість товару, далі збували клієнтам, які не підозрювали про підробку» — повідомляє глава Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.3 ст.204 ККУ) фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.