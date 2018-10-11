Столична влада заявляє, що Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують більше п’ятнадцяти років, запрацює уже через 2 роки.

Обіцянку добудувати міст, який в народі вже прозвали пам’ятником української корупції, дав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов. "Шостий автодорожній міст через р. Дніпро в Києві запрацює вже за два роки", - написав він у FB.

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За словами Симонова, відкриття автомобільного сполучення Подільсько-Воскресенським мостом дозволить побудувати лінію метро на найбільший житловий район Троєщина-Вигурівщина-Воскресенка та розвантажити Московський (Північний) міст.

"На сьогодні на Подільсько-Воскресенському мосту ведуться роботи з монтажу в’язів на ділянці через р. Дніпро. Окрім цього, проведені роботи зі зварювання стиків арки, влаштовано дорожнє покриття з гусасфальту на естакаді на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха, встановлено опори на Рибальському півострові та на дамбі Русанівських садів", - написав Симонов.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що проектна пропускна спроможність моста – 60 тисяч авто на добу.

"За умови належного фінансування нам потрібно приблизно 2 роки, щоб запустити міст. А потім можна буде говорити вже і про будівництво метро. Ми повинні цей проект реалізувати", - заявив мер столиці.

Кличко нагадав, що Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. За всі роки на міст витратили близько 5 мільярдів гривень бюджетних коштів. Для завершення будівництва потрібно ще 7 мільярдів гривень.

Кличко зазначив, що в планах на наступний рік – завершити роботи на основному перегоні, прибрати опори, які підтримують арочну конструкцію.

Також необхідно вирішити питання з власниками дачних ділянок, які заважають подальшому просуванню будівництва. Ці справи нині розглядаються у судах. Крім того доведеться знести декілька будівель що належать Приватному акціонерному товариству «Київський Річковий Порт».