Тепер пасажирам потрібно сплачувати не лише за самі поїздки, а й за користування сервісом.

Через 4 роки після запуску сервісу BlaBlaCar в Україні компанія оголосила, що він стає платним для користувачів категорії “пасажир”. Водії продовжать користуватися сервісом безкоштовно, як раніше.

Користувачам BlaBlaCar, котрі хочуть забронювати собі місце у машині для подорожі, з жовтня цього року доведеться обрати один з варіантів платного доступу: на день або на місяць. Поїздки на короткі дистанції до 120 км залишаться безкоштовними.

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BlaBlaCar починає впроваджувати платний доступ до бронювання місць у водіїв. Пасажирам буде доступний невеликий безкоштовний період, після чого сервіс запропонує їм обрати один з двох варіантів доступу: на 1 день за 49 грн. або на 1 місяць за 59 грн.

Для всіх діючих користувачів сервісу в Україні, компанія надає безкоштовний 3-місячний доступ до бронювань, який необхідно буде активувати до листопада. Нові користувачі зможуть спробувати BlaBlaCar без абонентської плати протягом місяця, після чого необхідно буде обрати тарифний план.

Підсумкова вартість поїздки для пасажира буде порівнянною з цінами за квиток на автобус або поїзд, обіцяє BlaBlaCar. Сервіс продовжить контролювати розмір компенсації, яку може стягувати з попутників водій, дозволяючи йому лише частково покривати свої транспортні витрати, але не отримувати прибуток.

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