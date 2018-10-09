Повнопривідний Inkas Superior APC/AMEV здатний перевозити до 14 осіб, забезпечуючи високий рівень захисту від вогнепальної зброї.

Канадська фірма Inkas Armored, що спеціалізується на будівництві броньованих автомобілів, представила багатоцільовий броньований позашляховик-транспортер.

Бронетранспортер Inkas Superior APC/AMEV розроблений для проведення пошуково-рятувальних операцій у важкодоступних районах. Він може перевозити до 14 осіб або двох членів екіпажу та шістьої поранених.

Також цікаво: Поляки пустились у всі тяжкі з Mercedes X-Class

Фото: Inkas Superior APC/AMEV / Inkas

Модульна платформа Inkas дозволяє доукомплектувати позашляховик різноманітним специфічним обладнанням: рампою з гідравлічним приводом, тепловізором чи системою нічного бачення. Superior можуть використовувати правоохоронці, воєнізовані формування та миротворчі сили.



15-тонний бронетранспортер оснащений 8,7-літровим дизельним двигуном потужністю 330 кінських сил та 1286 Нм крутного моменту. Агрегат компонується пятиступінчатою автоматичною коробкою передач Alison 3000. Привід – повний. Максимальна швидкість – 130 км/год.

Також цікаво: Броньований лімузин Klassen Rolls-Royce Cullinan Guard: захищати та догоджати