Не обов'язково випускати власний електрокар, аби йти у ногу з часом та відповідати потребам ринку.

Компанія Bosch представила у Німеччині новий сервіс короткочасної аренди компактних міських вантажівок. Передбачається, що електричні фургони допоможуть покупцям громіздкої техніки доправляти придбані товари додому.

Оскільки німецькі міста забороняють в’їзд дизельних машин у центри міст, а електрокари є ще далеко не у всіх, проблему транспортування габаритних речей у мегаполісах потрібно вирішувати. Саме таке рішення запропонувала компанія Bosch.

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“Служба для спільного використання електричних фургонів має величезний потенціал для зростання”, – заявив Райнер Калленбах, президент підрозділу Connected Mobility Solutions компанії Bosch.

Електричні фургони Bosch будуть постачатись компанією StreetScooter, котра належить логістичній компанії Deutsche Post. Остання закуповує у “Бош” акумулятори та інші компоненти для електро-вантажівок.

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