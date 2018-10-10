У Києві 11 жовтня з 9:00 до 10:00 пройде акція "Бойкот ціні на паливо". Швидше за все, на цілу годину всі дороги застрягнуть у заторі, а громадський транспорт не ходитиме.

Ініціаторами акції виступають "Авто Євро Сила", метою яких є зниження цін на бензин для населення України. Про це розповів керівник організації Олександр Чернявський.

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Очікується, що у флешмобі візьмуть участь водії та перевізники з усієї України. Суть акції полягає в тому, щоб зупинитися з 9:00 до 10:00 на дорозі, тим самим паралізувавши рух. Ініціативу вже підтримали не лише власники легкових автомобілів, а й водії маршрутних таксі та рейсових автобусів, вантажівок, фур, швидкої допомоги та поліцейські. Оскільки це флешмоб, то це означає, що вся відповідальність переходить на свідомість кожного автолюбителя.

Важко передбачити наслідки такого руху. 11 жовтня ніхто не застрахований від заторів чи транспортного колапсу. Рекомендуємо врахувати цю інформацію під час планування поїздок.