І це вже не перший подібний випадок.

Відеозапис з камери, встановленої у салоні автомобіля під час заїздів на треку показує безпричинне спрацьовування бічного ейрбегу Chevrolet Camaro ZL1 2018 року випуску.

Що стало причиною розкриття подушки безпеки – достеменно невідомо. Можливо, виною тому надто чутливі датчики, що сприйняли черговий стрибок автомобіля укупі з кутовим перевантаженням, як зіткнення. У будь-якому разі це не повинно було трапитись за таких умов і добре, що обійшлося без подальших аварій та постраждалих.

У коментарях до відео користувачі пишуть про числені подібні випадки з новим Camaro та моделями попередніх років. Момент розкриття подушки безпеки на відео – на часовій відмітці 1:40.

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