Бонусом – коротке знайомство з вражаючим гіперкаром EP9.

Якщо коротко, висновок титулованого німецького гонщика такий: не Мерседес, звичайно, але дуже круто!

Серед численних нових автовиробників Китаю, що з'явились останніми роками, жоден не видається настільки перспективним та багатообіцяючим, як Nio. Знаменитого екс-пілота Формули-1 Ніко Росберга запросили на екскурсією по штаб-квартирі компанії у Шанхаї,аби познайомити з електричним суперкаром EP9 та провести тест-драйв флагманського позашляховика ES8.

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Спочатку, короткий екскурс у історію марки. Першою значною заявою Nio стала участь у Формулі-E під маркою NextEV. Після того був проведений ребрендінг і вже наступною значною новиною став рекорд Nio EP9 на Нюрбургрінгу – електричний гіперкар потужністю 1341 к.с. проїхав трасу за 6:45.90 і розвинув максимальну середню швидкість на треку у 257 км/год.

На жаль для нас – глядачів, Росбергу не довірили пілотувати EP9, дозволивши лиш сісти за кермо не заводячи двигуна. “Відчуваєш себе, як у боліді F1, я майже лежу у кріслі. Рульове колесо прямо на рівні очей. Дуже раціонально. Мінімалістичний і футуристичний дизайн. Мені подобається!” – поділився враженнями Ніко. А побачити цей карбоновий снаряд у дії можна буде зовсім скоро – опис відео повідомляє, що незабаром машина виїде на старт перегонів Goodward Hillclimb.

Нарешті Ніко переходить до того, заради чого він і прибув у резиденцію Nio – тест-драйву з великим кросовером марки. Завважимо, що Росберг, хоч і полишив участь у Королівських перегонах, усе ще є послом бренду Mercedes і він не забув відзначити, що китайському кросоверу бракує кількох речей, які є у “Мерсів”, однак в цілому виніс Nio ES8 схвальний вердикт, визнавши його ідеальним автомобілем для сім'ї за 65 000 доларів.

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