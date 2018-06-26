Виглядає так, ніби від SUV в нього залишився самий лише Sport.

Новий Q8 в даний час є найновішим SUV від Audi на ринку, але йому навздогін німці вже готують гарячі версії з індексами SQ8 та RS Q8. Перед нами перший з них.

Шпигуни з Automedia та Carpix упіймали в свої камери новий крос-купе зовсім без камуфляжу. І такі видозміни у його кузові здаються цілком закономірними, оскільки за чутками він матиме під 500 коней потужності. Про силовий агрегат точно нічого не відомо: одні видання повідомляють, що це буде фірмовий V8, інші ж наполягають, що гарячий SQ8 матиме більш потужну версію поточного V6 в парі з електродвигуном.

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Фото: шпигунські знімки Audi SQ8 Automedia / Carpix

На сьогоднішній день найбільш потужний Q8 продукує 444 кінські сили. Електрифікована версія фірмового V6 може показати 480 к.с., або й більше. Особливо, зважаючи на те, що у хардкорної версії RS Q8 може бути силова установка потужністю у 680 к.с.

Що ж, якщо німці зняли з цієї цукерочки обгортку, значить скоро (відносно – на початку 2019 року) можно буде нею поласувати. Вироблятись модель буде на заводі у Словаччині. Очікується, що вартість S-версії буде 15-20% вищою за звичайну.

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