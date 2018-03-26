Вузликове письмо кіпу, наскельні написи, фрески, мова жестів, азбука Морзе, сигнальні прапорці - чого тільки не вигадували люди, аби спілкуватись один з одним. Здається, жителька Мелітополя винайшла ще один ефективний спосіб комунікацій.

У Мелітополі з’явився автомобіль, вкритий незвичайним “графіті” – седан Toyota Camry перетворився на поштовий транспорт.

Ймовірно, власник цього автомобіля перестав виходити на зв’язок традиційними засобами комунікації, тож вигадливій дівчині довелось застосувати балончик з рожевою фарбою і залишити своє повідомлення прямо на кузові автомобіля. Однак не виключена можливість того, що цей напис – чийсь дурний жарт.

Як повідомляє “РИА Мелитополь”, розписаний Toyota Camry припаркований біля Братського кладовища на вул. Героїв України у Мелітополі. А фото автомобіля з’явилось на сторінці користувача Facebook, що не має відношення до самої машини. Тож про реакцію власника автомобіля можна лише здогадуватись. Однак можна сказати з впевненістю, що найближчим часом йому доведеться нанести позаплановий візит на СТО для фарбування кузова.

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