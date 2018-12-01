За інформацією перекупників, підприємливі поляки, які оформляють документи для розмитнення "євроблях", знайшли можливість заробити на українських автовласниках.

Українці почали масово розмитнювати автомобілі, на яких вони їздили на єврономерах. Поки що найлегше розмитнити машини, котрі були у режимі "транзит". Для цього українським власникам потрібно зняти машину з обліку у тій країні, в якій вона зареєстрована. При цьому не обов’язково вивозити машину в цю країну.

Найбільше автомобілів на єврономерах – з Польщі та Литви. Підприємливі поляки вже почали надавати послуги українцям зі зняття цих авто з обліку в польських органах реєстрації. Причому якщо офіційна вартість цієї послуги – близько 100 злотих (750 гривень), то за послуги посередники беруть ще 400 злотих (3000 грн). Таким чином, щоб отримати документ, який дасть змогу розмитнити "євробляху" з Польщі, українцю доведеться заплатити 3750 грн. Про це повідомляють активісти руху "За доступне авто" у своєму відео.

За їх інформацією, один з польських “бізнесменів” так заробив вже близько 6000 доларів США.

Нагадаємо, що у ДФС розповіли, як розмитнити “євробляху”.