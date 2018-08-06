На сайті "Авто24" з’явилась можливість оформити страховку ОСАГО з суттєвою економією.

Страхування онлайн в Україні – справа поки що нова та малопоширена. І це незважаючи на те, що в нашій країні нещодавно запровадили електронний поліс "автоцивілки" – і поліція визнає його. Однак купувати в мережі Інтернет багато українців побоюються, і на те є причини.

Щоб надати українцям якісний сервіс з вибору та придбання полісів "автоцивілки", сайт "Авто24" запровадив новий сервіс – "Автоцивілка онлайн "Авто24". На спеціальній сторінці користувачі сайту можуть підібрати собі "автоцивілку" за кілька хвилин. Для цього потрібно лише обрати тип транспортного засобу, об’єм двигуна та населений пункт. Після цього на екрані з’являються найбільш привабливі для ваших умов тарифи на страхування "автоцивілки" від надійних українських страхових компаній.

Поліс Автоцивілки буде гарантовано справжній – його можна буде перевірити за базою Моторного Бюро. Далі обирайте поліс за розміром франшизи чи страховою компанією – деякі з них пропонують додатково й безкоштовно карту Assintance “Стархування в дорозі”.

Бонус від "Авто24" - знижка для відвідувачів сайту.

Гарантовано – тут "автоцивілка" обійдеться дешевше, ніж на сайті страхової компанії!

Обрали? Заповніть форму та вам зателефонують. Ніяких даних вписувати вручну не доведеться. Ви можете просто сфотографувати свідоцтво про реєстрацію вашого авто та відіслати по "Вайберу" оператору – він усе зробить за вас!

Вам залишиться лише перевірити правильність внесених даних та оплатити замовлення. Ще один бонус – поліс ОСАГО безкоштовно доставлять поштовою службою чи кур’єром. Якщо ви в Києві, можете забрати його самостійно. Інший варіант – оператори оформлять цифровий поліс і вишлють електронною поштою.

В результаті за кілька хвилин ви оберете та отримаєте поліс "автоцивілки", який наступного дня (або якщо він електронний, того ж дня) буде у вас.

Справжній європейський онлайн-сервіс. Спробуйте – будете завжди користуватись лише сервісом "Автоцивілка онлайн "Авто24".

Сервіс надається спільно з компанією "Фінсканер".