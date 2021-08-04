У Краматорську поліцейські не впорались з керуванням, вилетіли з проїжджої частини та заїхали у підземний перехід на службовому авто.

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції, близько 5-ї години ранку водій Skoda не врахував дорожньої обстановки та стану дорожнього покриття, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв зіткнення з металевою огорожею.

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В результаті ДТП потерпілих немає, службовий автомобіль отримав механічні пошкодження. Всі адміністративні матеріали, зібрані на місці події (протокол по ст. 124 КУпАП, пояснення) будуть передані до суду.

“У разі встановлення вини водія, буде розглянуто питання про притягнення винуватця до дисциплінарної відповідальності”, - зазначили у пресслужбі.