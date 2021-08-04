В Краматорске полицейские не справились с управлением, вылетели с проезжей части и заехали в подземный переход на служебном авто.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, около 5 часов утра водитель Skoda не учел дорожную обстановку и состояние дорожного покрытия, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с металлическим ограждением.

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В результате ДТП пострадавших нет, служебный автомобиль получил механические повреждения. Все административные материалы, собранные на месте происшествия (протокол по ст. 124 КУоАП, пояснения), будут переданы в суд.

“В случае установления вины водителя, будет рассмотрен вопрос о привлечении виновника к дисциплинарной ответственности”, – отметили в пресс-службе.