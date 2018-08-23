Поліцейським Дніпра та Дніпропетровської області вручили нові автомобілі Suzuki Vitara.
У Дніпрі у присутності президента Петра Порошенко поліцейським вручили 27 нових автомобілів Suzuki Vitara. Автівки будуть передані до 22 підрозділів поліції Дніпропетровської області.
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Про це йдеться у повідомлені національної поліції України
Нагадаємо, що дніпропетровським поліцейським 2 червня 2017 року вручили 38 гібридних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV. Раніше повідомлялось, що українських поліцейських пересаджують на ЗАЗ Sens