Вчора в місті Суми Toyota Prius патрульної поліції врізався в Audi A4 на європейській реєстрації. В результаті ДТП серйозно постраждали п'ять осіб.

У поліції повідомили, що 19 серпня, близько 14 години 50 хвилин, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про розбійний напад. По дорозі на місце події, водій автомобіля Audi A4, який рухався на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу в русі службового автомобіля патрульної поліції, який рухався з увімкненим спеціальним звуковим сигналом і з маячками синього і червоного кольору, після чого сталося зіткнення автомобілів. Далі автомобіль Toyota Prius відкинуло на узбіччя, де він скоїв наїзд на пішоходів.

Читайте також: Контроль швидкості з 27 липня скасовується

Попередньо встановлено, в результаті ДТП тілесні ушкодження отримали п'ять громадян, серед яких працівник патрульної поліції.

Очевидці ДТП стверджують, що автомобіль патрульної поліції їхав на червоне світло і включив спец сигнали за кілька секунд до проїзду перехрестя.

У пункті 3.1 Правил дорожнього руху говориться: “Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. При відсутності необхідності створити розширене привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений".

Читайте також: "Пріуса" закінчилися – українських поліцейських пересаджують на ЗАЗ Sens