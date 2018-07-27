Уряд буде розробляти це питання у серпні, щоб вирішити не раніше вересня.

Анонсоване міністром інфраструктури Володимиром Омеляном 27 липня повергнення на дороги поліцейських з радарами для контролю швидкості не відбудеться. Про це він повідомив на прес-конференції у п’ятницю.

"Не буде. Це не розглядається зараз. Я розумію, що було багато дискусій у громадському середовищі. Ми вирішили не торпедувати це питання. Можливо, це й правильно", - сказав він. Омелян зазначив, що в серпні буде проведено спільну нараду і розроблено єдиний пакет рішень, який буде представлений Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що названа реальна дата початку автоматичної фіксації порушень ПДД..