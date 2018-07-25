Планом впровадження автоматичної фіксації перевищення швидкості поділився керівник Головного Сервісного центру МВС.

Начальник Головного Сервісного центру МВС України Владислав Криклій розповів на своїй сторінці в Фейсбук, яким чином та коли в Україні буде запроваджена автоматична фіксація порушень Правил дорожнього руху – контролю за перевищенням швидкості, проїзду перехресть та пішохідних переходів тощо.

"На жаль, законодавча база була й лишається застарілою. Стара система була скомпрометована, що унеможливлює її поновлення. Саме тому була розпочата робота над зміною законодавчої бази та технічними вимогами", - говорить Криклій.

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Для наглядного розуміння стану впровадження автоматичної фіксації порушень ПДР Криклій показав слайд, де візуально все розділено на три блоки:

1. Законодавство

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Перший – "Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо зміни системи нарахування штрафних балів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього рух"у. Якщо сказати простіше – приведення у відповідність до європейських практик питання нарахування балів за порушення. Без цього законопроекту автоматична відеофіксація може працювати, але є високий ризик перепродажу штрафних балів і маніпулювання відповідальністю порушників, чого не можна допускати;

Другий - "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху". Запропонований розподіл з адмінштрафів надасть можливість власникам доріг (міста, Укравтодор, УЗ) утримувати та обслуговувати комплекси автоматичної фіксації порушень. Раніше було прийнято рішення йти через децентралізацію та надати можливість долучатися до співпраці містам.

2. Фінанси

Дорожній фонд вже прийнятий. Це добре. Проте лишається питання фактичного фінансування та проведення процедур закупівель розпорядником бюджетних коштів згідно програми. Розпорядником визначено Мінінфраструктури (Укрінфрапроект). Всі закупівлі будуть проводити вони та тільки після передавати до фактичних експлуатантів (МВС, Нацполіція, Укравтодор, МОН, МОЗ, ДСНС, інші).

3. Технічна реалізація

Серед важливих реалізованих заходів – розроблено проект національного стандарту ДСТУ щодо контрольних приладів за дотриманням правил дорожнього руху. Нарешті з’являються чіткі технічні та експлуатаційні вимоги до технічних засобів фіксації в автоматичному режимі порушень ПДР. Нагадаю, що раніше подібного стандарту взагалі не існувало.

Також вже на фінальних стадіях погодження проект Постанови Уряду зі змінами до технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений ПКМУ 94. І це дуже важливий документ, який дає підстави фіксувати не тільки порушення швидкості, але й проїзд на червоне світло, порушення правил проїзду перехрестя, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, та інше. Без цієї постанови весь цей перелік порушень буде легко оскаржити в суді, а цього ми не маємо допустити.

Всі чекають на дату, коли ж все нарешті запрацює. Якщо все буде йти згідно плану та доручень Прем’єр-міністра, - до кінця року вже має бути розгорнута робота система автоматичної фіксації порушень ПДР. А буде це працювати ефективно або не дуже, в значній мірі залежить від швидкого оговтання парламентарів від літніх канікул.

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