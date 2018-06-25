Якщо автомобіль зупинили без законних підстав, суди скасовують протоколи про порушення Правил дорожнього руху, які виписують на водіїв поліцейські.

У справах, де поліцейські накладали на водіїв штрафи при здійсненні зупинки авто без вказування законних 9 підстав, вироблена судова практика, відповідно до якої такі постанови поліції судами скасовуються, а дії поліцейських визнаються неправомірними.

Зокрема Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області рішенням від 2 липня 2018 року скасував постанову поліції через те, що поліція не змогла обґрунтувати відповідність здійсненої зупинки зазначеним вище дев’яти підставам. Подібні висновки зроблено Ленінським районним судом м. Запоріжжя у рішенні від 12 червня 2018 року, Малиновським районним судом м. Одеси у рішенні від 25.06.2018 та багатьма іншими судами.

Читайте також: лише за відсутність автоцивілки поліція не може штрафувати

Наразі закон "Про національну поліцію" передбачає чіткий перелік з 9 підстав зупинки транспортного засобу:

Якщо водій порушив Правила дорожнього руху; існують очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення; транспортний засіб перебуває в розшуку; необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху; спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

При цьому, поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки.

Тому, якщо ж поліцейський називає причину зупинку, яка відсутня у зазначеному вище переліку, то ви маєте повне право відмовити йому у наданні для перевірки документів. І будете праві, оскільки інспектор зупинив вас незаконно. Якщо ж після зупинки у такий спосіб автомобіля, відносно Вас винесено постанову, вона може бути скасована судами, але за умови, якщо Ви її оскаржите.

Нагадаємо, що поліція дістає радари та готується до контролю швидкості.