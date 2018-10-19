Водіїв автомобілів з єврономерами штрафують за порушення правил дорожнього руху так само, як і власників машин з українською реєстрацією.

Про це в ефірі Громадського повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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“Проблем якихось взагалі не стоїть, “євробляха” це чи транспортний засіб вітчизняної реєстрації, тому що фактично ми зупиняємо транспортний засіб. Для нас неважливо, на якій він реєстрації, бо ми притягуємо до відповідальності водія. Дуже багато хто дійсно задає це запитання, але тут на даний момент зовсім немає ніякої проблематики”, — пояснив він.

Білошицький зазначив, що проблеми можуть виникнути після впровадження автоматичної системи фіксації порушень на дорогах. “Є нюанси, кому і куди воно (повідомлення про штраф — ред.) буде надсилатися, там дійсно є питання”, — заявив він.

Раніше Білошицький розповів, що система автоматичної фіксації порушень може запрацювати в кінці 2018-го або на початку 2019 року.