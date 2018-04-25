Тривають перевірки громадського транспорту співробітниками поліції. За три дні поліцейські виявили понад 500 порушень, допущених водіями пасажирського транспорту.

З 20 квітня за дорученням Голови Національної поліції Сергій Князєв на території країни поліцейські розпочали цільові заходи з перевірки транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів.

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Таке рішення було прийнято у зв’язку зі збільшенням кількості пасажирських перевезень у передсвяткові та святкові дні, а також ростом аварійності на дорогах за участі пасажирського транспорту.

Заступник Голови Національної поліції України Александр Фацевич: "За три дні поліцейськими було перевірено понад 3,3 тисячі транспортних засобів. Серед них – 166 одиниць транспорту, що використовується для перевезення організованих груп дітей. Вже виявлено ряд недоліків. Встановили 127 транспортних засобів з технічними несправностями. Це і несправності гальмівної системи, і несправні зовнішні світлові прилади, несправні або заблоковані аварійні виходи. Також виявлено 518 порушень законодавства, допущених водіями автобусів".

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Нагадаємо, що про необхідність перевірки громадського транспорту згадали після масштабної аварії в місті Кривий Ріг.