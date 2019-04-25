Серія малюнків для пішоходів та водіїв з зебрами з'явилась у соціальних мережах на сторінках Нацполіції.

Національна поліція незвичним способом вирішила нагадати водіям та пішоходам про необхість користуватись та помічати пішоходні переходи, які часто називають "зебрами". Для цього вони вигадали героя коміксів – зебру, яка нагадує водіям та пішоходам про своє існування.

"Пішохідна зебра - це не просто дорожня розмітка. Це ваша безпека, ваше життя і здоров'я. Пам'ятайте про смугасту зебру і все буде ок", - пишуть на сторінці Національної Поліції.

Нагадаємо, що пішоходні переходи будуть малювати по діагоналі.