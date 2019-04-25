Серия рисунков для пешеходов и водителей с зебрами появилась в социальных сетях на страницах Нацполиции.

Национальная полиция необычным способом решила напомнить водителям и пешеходам о необходимости пользоваться и замечать пешеходные переходы, которые часто называют "зебрами". Для этого они придумали героя комиксов – зебру, которая напоминает водителям и пешеходам о своем существовании.

"Пешеходная зебра – это не просто дорожная разметка. Это ваша безопасность, ваша жизнь и здоровье. Помните о полосатой зебре и все будет ок", – пишут на странице Национальной Полиции.

Напомним, что пешеходные переходы будут рисовать по диагонали.