В Україні стартував другий етап Тижня безпеки дорожнього руху. Він буде складатися з низки заходів, які покликані покращити безпеку на українських дорогах.

З нагоди старту Тижня відбулася прес-конференція під гаслом «Не ігноруй ремінь безпеки!» за участі першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, де було обговорено питання важливості користування пасками безпеки у транспортних засобах, адже це найпростіший спосіб поліпшити свою безпеку в будь-якому транспортному засобі.

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Статистика, озвучена Олексієм Білошицьким, вражає: тільки за десять місяці 2018 року в Україні трапилось 122 354 ДТП, з яких 19 915 – з потерпілими. 2 651 особа загинула!

Головна мета Тижня безпеки дорожнього руху — привернення уваги громадян до проблем травматизму та смертності на дорогах, а також поліпшення дорожньої безпеки.

З 12 по 18 листопада по всій Україні відбудуться наукові та практичні конференції, круглі столи, присвячені безпеці на дорогах, профілактичні акції та загальнонаціональна акція “Здай кров – врятуй життя” зі здачі крові для лікування постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах.

Патрульна поліція України запрошує усіх небайдужих громадян долучитися до проведення Тижня безпеки дорожнього руху.