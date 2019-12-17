Сьогодні, 17 грудня, у центральній частині Києва заплановане проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту.

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Просимо з розумінням поставитися до таких тимчасових заходів. Також рекомендуємо за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.

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