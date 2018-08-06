Поліція активно бореться з угонами автомобілів, в цьому напрямку є помітні успіхи.

Протягом перших семи місяців 2018 року правоохоронці розкрили 39% загальної кількості фактів незаконного заволодіння транспортними засобами в Україні, заявляє перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. "Такий вид злочинів притаманний великим містам країни, зокрема, і для столиці", - сказав Аброськін.

Читайте також: Новенький Range Rover за 49 тисяч гривень – в Україні це реально

Він зазначив, що в розкритті таких злочинів важлива взаємодія різних служб. "Тому найближчим часом ми проведемо в Києві спеціальні навчання з протидії викрадення", - сказав Аброськін на робочій нараді в п'ятницю.

У навчаннях візьмуть участь патрульні, оперативники карного розшуку, поліція охорони і диспетчери центру управління нарядами. За результатами навчань в Нацполіціі буде створено спеціальну робочу групу, яка розробить алгоритм дій по викриттю і документування діяльності викрадачів.

Аброськін зазначив, що окремі робочі групи вже створені, вони будуть співпрацювати з підрозділами патрульної поліції для профілактики автоугонів.