Незважаючи на заборону паркуватися на смузідля громадскього транспорту, Бульвар Шевченка в Києві забитий автомобілями, які порушують ПДР. Однак поліція вперто не реагує на ці порушення, навіть якщо їх викликати.

Активісти руху "ЗупиниЛося" провели другий рейд на бульварі Шевченка в Києві, в якому на смузі для громадського транспорту припарковані автомобілі. Через них маршрутки та тролейбуси не можуть проїхати та зупинитися у визначених для них місцях, а це створює затори – ця вулиця столиці практично завжди "стоїть".

Однак громадяни вперто не розуміють, що ставити на смузі громадського транспорту свої автомобілі не можна. Навіть більше – на цю смугу не можна навіть заїжджати. Хоча в розташованому поряд готелі є платний паркінг.

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Активісти руху "ЗупиниЛося", окрім попередження правопорушень, кілька разів викликали поліцію та кілька разів намагались зупинити машину патрульної поліції. Однак правоохоронці не реагували.

Щоб запобігти паркуванню автомобілів на смузі транспорту, Київрада зобов'язала поставити тут делінеатори, однак це досі не зроблено.

Нагадаємо, що делінеатори встановили біля центрального вокзалу в Києві.