Несмотря на запрет парковаться на полосе для общественного транспорта, Бульвар Шевченко в Киеве забит автомобилями, которые нарушают ПДД. Однако полиция упорно не реагирует на эти нарушения, даже если их вызвать.

Активисты движения "ЗупиниЛося" провели второй рейд на бульваре Шевченко в Киеве, в котором на полосе для общественного транспорта припаркованы автомобили. Из-за них маршрутки и троллейбусы не могут проехать и остановиться в определенных для них местах, а это создает пробки – это улица столицы практически всегда "стоит".

Однако граждане упорно не понимают, что ставить на полосе общественного транспорта свои автомобили нельзя. Более того – на эту полосу нельзя даже заезжать. Хотя в расположенном рядом отеле есть платный паркинг.

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Активисты движения "ЗупиниЛося", кроме предупреждения правонарушений, несколько раз вызывали полицию и несколько раз пытались остановить машину патрульной полиции. Однако правоохранители не реагировали.

Чтобы предотвратить парковку автомобилей на полосе транспорта, Киевсовет обязал поставить здесь делинеаторы, однако этого до сих пор не сделано.

Напомним, что делинеаторы установили возле центрального вокзала в Киеве.​​​​​​​