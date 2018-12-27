В ході спільної спецоперації співробітники карного розшуку Дніпропетровської та Запорізької областей затримали двох чоловіків 34-х та 38 років, які скоювали угони автомобілів виключно марки Mazda.

Зокрема, у них вилучили 3 автомобілі цієї марки. За оперативною інформацією затримані причетні до скоєння ще близько 10 автоугонів, скоєних на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Читайте також: ДФС: за місяць розмитнено 11 тисяч "євроблях"

Під час затримання зловмисники пересувалися на автомобіл Mazda-6 , викраденому з двору житлового будинку по пр. Героїв м. Дніпра. Викрадачі змінили номерний знак та знищили номерні частини кузову. В ході огляду транспортного засобу поліцейські виявили гаманець та документи, які належать справжньому власнику автомобіля, програматор ключів, який використовується для вчинення угонів, прилад для пригнічення сигналів, брелки до автомобілів та інші речові докази.

Також під час обшуку поліцейські виявили місце схову викрадених автомобілів – біля приватного будинку у м. Дніпро стояли ще два автомобілі Mazda-6.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Судом стосовно них застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.