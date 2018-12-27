В ходе совместной спецоперации сотрудники уголовного розыска Днепропетровской и Запорожской областей задержали двух мужчин 34-х и 38 лет, которые совершали угоны автомобилей исключительно марки Mazda.

В частности, у них изъяли 3 автомобиля этой марки. По оперативной информации задержанные причастны к совершению еще около 10 угонов, совершенных на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

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Во время задержания злоумышленники передвигались на автомобиле Mazda-6, угнанном со двора жилого дома по пр. Героев г. Днепр. Похитители изменили номерной знак и уничтожили номерные части кузова. В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили кошелек и документы, которые принадлежат настоящему владельцу автомобиля, программатор ключей, который используется для совершения угонов, прибор для подавления сигналов, брелки к автомобилям и другие вещественные доказательства.

Также во время обыска полицейские обнаружили место хранения уганных автомобилей – возле частного дома в пгт. Днепр стояли еще два автомобиля Mazda-6.

Сейчас мужчинам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Судом в отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей.