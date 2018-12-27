С 25 ноября по 26 декабря (включительно) 2018 года граждане совершили таможенное оформление 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Из общего количества растаможенных автомобилей – почти 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы “добровольно” оплатили 81,5 млн грн (8500 за каждый автомобиль), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

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В течение 26 декабря было растаможено около 1,4 тыс. автомобилей.

Напомним, что Законом Украины от 8 ноября 2018 № 2612-VIIИ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств.

При этом предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.