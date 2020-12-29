Польща інвестує $216 млн на встановлення нових зарядок для електромобілів і водневих станцій. Кошти будуть виділені з бюджету Євросоюзу.

Міністерство клімату і навколишнього середовища Польщі розробило проект, яким передбачено виділити на будівництво зарядних станцій і водневих заправок для автомобілів 800 млн злотих ($216 млн), повідомляє wysokienapiecie.pl.

Читайте також: В Польщі ввели справжній локдаун, українцям стало складніше туди потрапити

“Відсутність розвиненої мережі зарядок у Польщі гальмує поширення електромобілів, – зазначають у відомстві. – Для регіонів, які будуватимуть загальнодоступні зарядні станції, субсидії покриють 50% будівництва, а власники зарядних станцій з обмеженим доступом можуть розраховувати на відшкодування 25% витрат”.

Субсидії будуть виділятися не тільки для будівництва нових зарядних станцій, а й для збільшення потужності існуючих, наголошують у Міністерстві клімату і навколишнього середовища Польщі.

Субсидії можна буде отримати на створення або збільшення потужності зарядного пункту до 150 кВт, будівництво або розширення загальнодоступної зарядної станції, а також будівництво або розширення водневої заправної станції. Вони будуть надаватися підприємцям (незалежно від розміру компанії), місцевим органам влади, громадам і житловим кооперативам.

Пропонується, щоб субсидія на пункт зарядки або збільшення його потужності склала:

7,5 тис. злотих при потужності до 11 кВт;

10 тис. злотих при потужності до 22 кВт;

27,5 тис. злотих при потужності до 100 кВт;

47,5 тис. злотих при потужності 150 кВт.

Для водневих заправних станцій субсидія складе до 50%, але не більше 3 млн злотих на одну станцію.

Кошти на субсидії планується взяти з бюджету Євросоюзу, тому для схвалення проекту буде потрібно позитивний висновок Єврокомісії. 24 грудня 2020 року мерія Варшави оголосила про наміри побудувати 800 зарядних станцій для електромобілів у найближчі кілька років. Одна така станція зможе заряджати 2 автомобілі протягом 1-3 годин.

Зараз у Польщі встановлено 1 700 загальнодоступних зарядних станцій.