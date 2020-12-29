Польша инвестирует $216 млн на установку новых зарядок для электромобилей и водородных станций. Средства будут выделены из бюджета Евросоюза.

Министерство климата и окружающей среды Польши разработало проект, которым предусмотрено выделить на строительство зарядных станций и водородных заправок для автомобилей 800 млн злотых ($216 млн), сообщает wysokienapiecie.pl.

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“Отсутствие развитой сети зарядок в Польше тормозит распространение электромобилей, – отмечают в ведомстве. – Для регионов, которые будут строить общедоступные зарядные станции, субсидии покроют 50% строительства, а владельцы зарядных станций с ограниченным доступом могут рассчитывать на возмещение 25% затрат”.

Субсидии будут выделяться не только для строительства новых зарядных станций, но и для увеличения мощности существующих, отмечают в Министерстве климата и окружающей среды Польши.

Субсидии можно будет получить на создание или увеличение мощности зарядного пункта до 150 кВт, строительство или расширение общедоступной зарядной станции, а также строительство или расширение водородной заправочной станции. Они будут предоставляться предпринимателям (независимо от размера компании), местным органам власти, общинам и жилищным кооперативам.

Предлагается, чтобы субсидия на пункт зарядки или увеличение его мощности составила:

7,5 тыс. злотых при мощности до 11 кВт;

10 тыс. злотых при мощности до 22 кВт;

27,5 тыс. злотых при мощности до 100 кВт;

47,5 тыс. злотых при мощности 150 кВт.

Для водородных заправочных станций субсидия составит до 50%, но не более 3 млн злотых на одну станцию.

Средства на субсидии планируется взять из бюджета Евросоюза, поэтому для одобрения проекта потребуется положительное заключение Еврокомиссии. 24 декабря 2020 года мэрия Варшавы объявила о намерениях построить 800 зарядных станций для электромобилей в ближайшие несколько лет. Одна такая станция сможет заряжать 2 автомобиля в течение 1-3 часов.

Сейчас в Польше установлено 1 700 общедоступных зарядных станций.