Поліцейські Риму отримають 19 броньованих позашляховиків Jeep Grand Cherokee.

Позашляховик Jeep Grand Cherokee відгукнувся на заклик і відправився в підрозділ поліції Італії. Так, партія з 19 машин вже перебуває на службі в антитерористичному підрозділі Риму.

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Перед виходом в "поля", всі машини отримали броньоване скло, кузов і покришки. Крім того, службові авто відрізняються від "стокових" забарвленням, посиленою підвіскою і спецсигналами.

У салоні позашляховиків встановлений 7-дюймовий планшет, що працює на операційній системі Android. З його допомогою копи можуть, наприклад, зв'язуватися з базами даних поліції. Під капотом машини все залишилося без змін.

Там встановлено 3,0-літровий дизельний V6 Multijet. Потужність агрегату становить 190 кінських сил і 440 Нм крутного моменту. В напарниках у двигуна — 8-ступінчаста автоматична коробка передач.