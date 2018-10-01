Департамент патрульної поліції НПУ хоче в 2019 році купити поліси КАСКО для службових автомобілів. Зараз патрульні поліцейські ремонтують іномарки за рахунок бюджету, а якщо пошкодження значні, то їх зовсім не ремонтують.

В автопарку поліції є гібридні Toyota Prius (1 182 екз.) і Mitsubishi Outlander (238 екз.), куплені на гроші, отримані по "Кіотському протоколу". На початку поточного місяця в ремонті перебувало 146 "Пріусів" і три "Аутлендери".

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На ремонт гібридних поліцейських автомобілів немає фінансування. Тому частину машин патрульні поліцейські ремонтують самі, в тому випадку, якщо це можливо. Якщо поломки серйозні, то машини взагалі не ремонтують. Проте, поліція стверджує, що машини ремонтують за рахунок страхових компаній і бюджетних коштів.

В результаті ефективність гібридних машин по скороченню викидів СО2 дуже невелика. Так, Prius знизили викид CO2 всього лише на 3% від запланованого, а Outlander – на 5%.

Зараз у патрульних поліцейських автомобілів немає КАСКО. Ця ситуація має змінитися наступного року. Департамент патрульної поліції каже, що на початок 2019 року запланована покупка КАСКО для патрульних машин.