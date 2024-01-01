Поради від поліції мотоциклістам

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Патрульна поліція Києва підготувала декілька корисних порад, аби поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною.
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Перед виїздом
- перевірте технічний стан свого транспортного засобу. Переконайтесь, що гальма, фари, покажчики поворотів і сигнал працюють справно;
- огляньте шини, перевірте тиск;
- одягніть захисне спорядження: шолом, захисну куртку, рукавички, наколінники та інші елементи захисту. Це зменшить ризик травмування у випадку ДТП;
- перевірте рівень палива, щоб уникнути непередбачених зупинок на дорозі;
- перевірте наявність документів.
У дорозі
- неухильно дотримуйтеся ПДР;
- будьте видимими. Використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі, щоб бути помітними в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості;
- своєчасно реагуйте на зміну дорожньої обстановки;
- уникайте різких маневрів, щоб не втратити контроль над мотоциклом.