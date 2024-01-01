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Поради від поліції мотоциклістам

За вікном тепла погода, а отже на дорогах з'являється все більше двоколісного транспорту.
У поліції склали перелік порад для мотоциклістів - Auto24
Євген Гудущан
logo11 березня, 16:37
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Патрульна поліція Києва підготувала декілька корисних порад, аби поїздка на двоколісному транспорті завжди була безпечною.

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Перед виїздом

  • перевірте технічний стан свого транспортного засобу. Переконайтесь, що гальма, фари, покажчики поворотів і сигнал працюють справно;
  • огляньте шини, перевірте тиск;
  • одягніть захисне спорядження: шолом, захисну куртку, рукавички, наколінники та інші елементи захисту. Це зменшить ризик травмування у випадку ДТП;
  • перевірте рівень палива, щоб уникнути непередбачених зупинок на дорозі;
  • перевірте наявність документів.

У дорозі

  • неухильно дотримуйтеся ПДР;
  • будьте видимими. Використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі, щоб бути помітними в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості;
  • своєчасно реагуйте на зміну дорожньої обстановки;
  • уникайте різких маневрів, щоб не втратити контроль над мотоциклом.

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