Генеральний директор компанії Олівер Блум зараз вирішує, чи запускати автомобіль у серійне виробництво.

Шанси виглядають непоганими, оскільки головний спеціаліст Porsche сказав австралійському журналу CarSales, що відгуки, отримані після дебюту концепту Porsche Mission X у червні минулого року, були «дуже позитивними».

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Компанія Porsche не розповіла про технічні характеристики вражаючого концепту. Ми знаємо, що Mission X мав довжину приблизно 4,5 метра, ширину 2 метри, висоту менше 1,2 метра і колісну базу 2,73 метра. Він був на різнорозмірних колесах (20 дюймів спереду та 21 дюйм ззаду), а акумулятор був встановлений за сидіннями. Коли концепт дебютував, нам сказали, що суперкар має співвідношення потужності до ваги принаймні одну кінську силу на 1 кілограм.

Porsche також рекламував вищі показники притискної сили, ніж 911 GT3 RS (992), який створює 409 кг загальної притискної сили на 200 км/год і 860 кг на 285 км/год. Mission X також міг заряджати батарею приблизно вдвічі швидше, ніж Taycan Turbo S.

Чотиридверний електромобіль тепер може заряджати батарею від 10 до 80 відсотків за 18 хвилин. Крім того, головний редактор InsideEVs Патрік Джордж побачив, як прототип Taycan 4S 2025 року зарядився з 8 до 80 відсотків всього за 16 хвилин. Mission X з його 900-вольтовою архітектурою буде протиставлятися Rimac Nevera, який був розроблений для підтримки зарядки 500 кВт. Lotus Evija витримує 350 кВт.

Через майже рік після дебюту результати Mission X залишаються загадкою. Кілька звітів стверджують, що він має приблизно 1500 кінських сил, але інші вважають, що це ближче до 1700 к.с., якщо не більше. Також незрозуміло, скільки двигунів він має, хоча ми вважаємо, що принаймні два – по одному на кожну вісь – щоб забезпечити повнопривідну схему.

Наступна серійна версія Mission X має стати найшвидшим серійним автомобілем, та побити рекорд Нюрбургрингу. Час, який можна було б подолати, становив би 6 хвилин і 35,18 секунди, досягнутий Mercedes-AMG One. Зелене пекло — це складна траса, особливо для електромобілів, враховуючи, що це довга траса довжиною 20,83 кілометра.

У разі схвалення виробництво, ймовірно, буде обмежено, і ми не будемо надто здивовані, якщо всі одиниці будуть куплені до офіційного дебюту. Якщо цього року проект отримає зелене світло, перші поставки клієнтам навряд чи відбудуться раніше 2026 року.

Поки рано говорити, скільки їх може бути виготовлено, але ми нагадаємо вам, що 918 Spyder був обмежений 918 одиницями, тоді як Carrera GT було випущено 1270 екземплярів. 959 був набагато рідшим, оскільки було зібрано лише 292 автомобілі.