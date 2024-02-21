Генеральный директор компании Оливер Блум сейчас решает, запускать ли автомобиль в серийное производство.

Шансы выглядят неплохими, поскольку главный специалист Porsche сказал австралийскому журналу CarSales, что отзывы, полученные после дебюта концепта Porsche Mission X в июне прошлого года, были "очень положительными".

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Компания Porsche не рассказала о технических характеристиках впечатляющего концепта. Мы знаем, что Mission X имел длину примерно 4,5 метра, ширину 2 метра, высоту менее 1,2 метра и колесную базу 2,73 метра. Он был на разноразмерных колесах (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади), а аккумулятор был установлен за сиденьями. Когда концепт дебютировал, нам сказали, что суперкар имеет соотношение мощности к весу по крайней мере одну лошадиную силу на 1 килограмм.

Porsche также рекламировал более высокие показатели прижимной силы, чем 911 GT3 RS (992), который создает 409 кг общей прижимной силы на 200 км/ч и 860 кг на 285 км/ч. Mission X также мог заряжать батарею примерно вдвое быстрее, чем Taycan Turbo S.

Четырехдверный электромобиль теперь может заряжать батарею от 10 до 80 процентов за 18 минут. Кроме того, главный редактор InsideEVs Патрик Джордж увидел, как прототип Taycan 4S 2025 года зарядился с 8 до 80 процентов всего за 16 минут. Mission X с его 900-вольтовой архитектурой будет противопоставляться Rimac Nevera, который был разработан для поддержки зарядки 500 кВт. Lotus Evija выдерживает 350 кВт.

Спустя почти год после дебюта результаты Mission X остаются загадкой. Несколько отчетов утверждают, что он имеет примерно 1500 лошадиных сил, но другие считают, что это ближе к 1700 л.с., если не больше. Также непонятно, сколько двигателей он имеет, хотя мы считаем, что по крайней мере два – по одному на каждую ось – чтобы обеспечить полноприводную схему.

Следующая серийная версия Mission X должна стать самым быстрым серийным автомобилем, и побить рекорд Нюрбургринга. Время, которое можно было бы преодолеть, составляло бы 6 минут и 35,18 секунды, достигнутый Mercedes-AMG One. Зеленый ад - это сложная трасса, особенно для электромобилей, учитывая, что это длинная трасса длиной 20,83 километра.

В случае одобрения производство, вероятно, будет ограничено, и мы не будем слишком удивлены, если все единицы будут куплены до официального дебюта. Если в этом году проект получит зеленый свет, первые поставки клиентам вряд ли состоятся раньше 2026 года.

Пока рано говорить, сколько их может быть изготовлено, но мы напомним вам, что 918 Spyder был ограничен 918 единицами, тогда как Carrera GT было выпущено 1270 экземпляров. 959 был гораздо более редким, поскольку было собрано только 292 автомобиля.