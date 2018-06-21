Очевидно, дизельні скандали вимусили Porsche іти електричним шляхом. Мабуть тому компанія дуже зацікавлена в екологічно чистих розробках.

Компанія Porsche придбала 10% в хорватському стартапі Rimac, який займається виробництвом обладнання для електромобілів і розробляє концепти своїх машин. Сума угоди не розголошується.

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Заснована в 2009 році Rimac поставляє акумулятори та інші комплектуючі для машин Aston Martin Valkyrie, Jaguar E-Type Zero і автокомпанії Koenigsegg. Також вона випускає електровелосипеди під брендом Greyp Bikes.

Porsche розраховує на “тісне партнерство” з Rimac у сфері розробки автомобілів.