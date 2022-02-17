У цьому випадку T означає Touring і Porsche називає новий Macan в такому виконанні "чотиридверним спорткаром".

Найпопулярнішою моделлю Porsche є не один із класичних дводверних спорткарів, як 911 або 718 – бестселером марки є компактний кросовер Macan. Виробник вирішив ще більше пожвавити його продажі, додавши нову версію до лінійки моделі.

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Porsche Macan T – це “перший чотиридверний спортивний автомобіль, який буде мати спеціальне позначення”, повідомляє автовиробник. Porsche також зазначає, що індекс T, який означає Touring, раніше був призначений виключно для моделей 911 і 718, але кросовер “залишається вірним духу Porsche 911 T 1968 року”.

Macan T оснащений 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, потужністю 261 к.с. і крутним моментом 400 Нм. Агрегат працює в парі з 7-швидкісною автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням і повним приводом, що дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 6,2 секунди та розвивати максимальну швидкість 232 км/год.

Пакет додаткового оснащення Sport Chrono включений до стандартної комплектації версії Macan T. Він включає сталеву підвіску з системою Porsche Active Suspension Management (PASM). Також Т-версія на 15 мм ближче до землі та має жорсткіші передні стабілізатори. Шасі було налаштовано для покращення керованості. Опційно доступний пакет оснащення з адаптивною пневмопідвіскою, яка зменшує кліренс ще на 10 мм.

Версія Porsche Macan T також має зовнішні та внутрішні особливості дизайну, як колісні диски, недоступні для інших виконань та дрібний декор. Porsche вже приймає замовлення на новий Macan T, котрий у прайсах займає місце між Macan і Macan S. Початок постачання призначений на квітень.

Фото: Porsche Macan T 2022 / Porsche